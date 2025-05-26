В Петербурге возник дефицит жизненно важного препарата

В Санкт-Петербурге наблюдается острый дефицит препарата «Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D)» — незаменимого средства для беременных женщин с резус-конфликтом. Отсутствие этого препарата ставит под угрозу здоровье будущей мамы и ребенка.

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Как сообщают медицинские учреждения, централизованная поставка препарата отсутствует, а имеющиеся запасы составляют около 2 тысяч единиц, что явно недостаточно для удовлетворения спроса. Частные клиники предлагают услуги вакцинации за плату, но сами пациенты вынуждены искать препарат самостоятельно.

Один из примеров реальной ситуации описывает будущая мама из Петербурга, которая слышала от врачей, что препарат отсутствует повсеместно, и поставки в обозримом будущем не предвидятся.

Причины дефицита лежат в низкой производственной мощности отечественных заводов и практически полной зависимости от зарубежных поставщиков. Единственным производителем в России является Ивановская областная станция переливания крови, выпускающая около 8% от общего объема препарата.

Эксперты отмечают, что цена препарата не индексировалась своевременно, а себестоимость резко повысилась из-за нехватки сырья для производства гипериммунной плазмы. Проблема усугубляется закрытием израильской компании Camada, ранее поставлявшей значительную часть препарата на российский рынок.

Единственным решением специалисты называют административный контроль и проведение переговоров с иностранными производителями, такими как Швейцария и Китай, для восстановления поставок.