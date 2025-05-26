Ученые предупредили об угрозе желтой лихорадки

Ученые встревожены высокой заболеваемостью желтой лихорадкой. По их мнению, при сохранении тенденции миру грозит сценарий хуже, чем был при пандемии коронавируса.

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Ученые встревожены растущей заболеваемостью желтой лихорадкой – вирусным заболевнием, передающимся через укусы комаров.

У больных наблюдаются высокая температура, поражение печени, почек и внутреннее кровотечение. При второй стадии болезни почти 50% больных умирают в течение 7–10 дней.

Исследователи рассказали, что опасность желтой лихорадки заключается в том, что в отличие от других заболеваний, которые также передаются через укусы комаров, это заболевание приводит к высокой виремии.

В результате вирусы попадают в кровоток и могут распространяться по всему телу, что способствует их передаче через укус комара.

Если тенденция к росту заболеваемости сохранится, это может привести к пандемии хуже, чем при коронавирусе, подчеркивают ученые.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в России больных желтой лихорадкой в последние 30 лет обнаружено не было. Это результат системного эпидемиологического мониторинга по этой инфекции. Федеральная служба уточнила, что на границе России круглосуточно работает система «Периметр», которая помогает выявить людей с признаками инфекционных заболеваний. Также специалисты следят за популяцией комаров, которые являются переносчиками вируса.

Ранее сообщалось, что желтая лихорадка может попасть в Россию. А кардиологи рассказали, как болезнь сказывается на здоровье сердца.