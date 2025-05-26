Ученые предупредили об угрозе желтой лихорадки
Ученые встревожены высокой заболеваемостью желтой лихорадкой. По их мнению, при сохранении тенденции миру грозит сценарий хуже, чем был при пандемии коронавируса.
Ученые встревожены растущей заболеваемостью желтой лихорадкой – вирусным заболевнием, передающимся через укусы комаров.
У больных наблюдаются высокая температура, поражение печени, почек и внутреннее кровотечение. При второй стадии болезни почти 50% больных умирают в течение 7–10 дней.
Исследователи рассказали, что опасность желтой лихорадки заключается в том, что в отличие от других заболеваний, которые также передаются через укусы комаров, это заболевание приводит к высокой виремии.
В результате вирусы попадают в кровоток и могут распространяться по всему телу, что способствует их передаче через укус комара.
Если тенденция к росту заболеваемости сохранится, это может привести к пандемии хуже, чем при коронавирусе, подчеркивают ученые.
В Роспотребнадзоре рассказали, что в России больных желтой лихорадкой в последние 30 лет обнаружено не было. Это результат системного эпидемиологического мониторинга по этой инфекции. Федеральная служба уточнила, что на границе России круглосуточно работает система «Периметр», которая помогает выявить людей с признаками инфекционных заболеваний. Также специалисты следят за популяцией комаров, которые являются переносчиками вируса.
Ранее сообщалось, что желтая лихорадка может попасть в Россию. А кардиологи рассказали, как болезнь сказывается на здоровье сердца.