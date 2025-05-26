Врачи борются за жизнь новорожденного, получившего серьезные ожоги

В Октябрьске трехнедельный ребенок с ожогами 3–4-й степени был экстренно доставлен в городскую больницу. Состояние малыша медики оценивают как крайне тяжелое. Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил в официальном телеграм-канале, что врачи делают все возможное для спасения младенца.

© Московский Комсомолец

По предварительным данным, инцидент произошел в квартире, где отец оставил включенный фен в кроватке, что могло стать причиной возгорания. В пресс-службе МЧС по РБ уточнили, что мать в это время отводила старших детей, 4 и 2 лет, в детский сад. В какой-то момент в детской кроватке загорелись покрывало, матрас и одежда на младенце.

Точная причина происшествия пока не установлена — рассматриваются версии, связанные как с феном, так и с возможным возгоранием из-за гелиевых шаров.

Для оказания помощи ребёнку уже проведена телемедицинская консультация с комбустиологами, а по линии санитарной авиации к нему направляются реаниматолог и эндоскопист из Республиканской детской клинической больницы.

Сейчас следственные органы выясняют все обстоятельства трагедии.

Читайте материал "Глава СПЧ раскритиковал идею денежных выплат беременным школьницам"