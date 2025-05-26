Медики вернули пациентке возможность ходить

Ростовская область, 26 мая 2025. DON24.RU. В Ростове врачи вернули пациентке возможность ходить после проведения сложной операции. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области.

«В 20-й городской клинической больнице Ростова-на-Дону нейрохирурги провели высокотехнологичную операцию 60-летней пациентке с опухолью спинного мозга. Женщина обратилась с жалобами на слабость и онемение ног, нарастающие в течение полугода и приведшие к потере возможности ходить», – пишет источник.

Диагностика выявила спинальную менингиому – редкую опухоль, сдавливающую спинной мозг. Единственным эффективным методом лечения стало хирургическое вмешательство. Для удаления использовались операционный микроскоп и микрохирургический инструментарий, что позволило сохранить костные структуры позвоночника и избежать установки имплантатов.

Уже на вторые сутки началась реабилитация, а через неделю пациентка смогла ходить без опоры. Гистология подтвердила доброкачественный характер опухоли. Сейчас пациентка продолжает амбулаторное лечение.