Врачи спасли ребенка, который съел 14 противозачаточных таблеток

Жительница Подмосковья вызвала скорую медицинскую помощь, сообщив, что ее двухлетняя дочь выпила противозачаточные таблетки, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«С помощью специального зонда фельдшеры сразу промыли ребенку желудок, чтобы уменьшить всасывание слизистой оболочкой ядовитых веществ и снизить их концентрацию в крови. В промывных водах были обнаружены остатки лекарства. После процедуры маленькой пациентке сразу стало легче», — рассказала заведующая Можайской подстанцией скорой медицинской помощи Татьяна Токманцева.

После ребенок в сопровождении медиков и матери был доставлен в стационар Можайской больницы под наблюдение врачей.

«К счастью, таблетки не успели подействовать. Однако, чтобы полностью нормализовать состояние, девочка осталась в детском отделении под контролем медиков. Отмечу профессиональные действия коллег из скорой помощи, которые оказали первую помощь и максимально быстро устранили негативные последствия от приема таблеток», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Можайской больницы Александр Акименко.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Врачи напоминают, что лекарства стоит хранить в безопасном и недоступном для детей месте.