В Европе начал появляться новый "сложный" вариант COVID-19

Новый штамм COVID-19, ответственный за всплеск случаев заболевания в Китае, появился во Франции и других странах Европы, сообщает BFMTV.

Вариант NB.1.8.1 был зафиксирован во Франции четыре раза, сообщили телеканалу в Национальном референс-центре Лиона, лаборатории, отвечающей за мониторинг новых вариантов вируса. Другие страны Европы, такие как Германия, Ирландия, Нидерланды, Испания и Швеция, также подтвердили Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC) об обнаружении штамма.

Этот вирус несет ответственность за вспышку заболевания в Азии, а точнее в Китае, где, по данным телеканала, "он сеет хаос". Власти Гонконга заявили о самых высоких темпах циркуляции вируса как минимум за год. На Тайване резко растет число госпитализаций и смертей. Этот вариант будет "сложным", и органы здравоохранения Китая предупредили о его способности "уклоняться от иммунитета", защиты, приобретенной во время пандемии COVID-19.