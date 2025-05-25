Невролог конфеткой спасла жизнь пассажиру самолета

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Детский невролог из Балахны Эллина Ремизова спасла жизнь 40-летнему мужчине, с которым летела одним рейсом из Нижнего Новгорода в Турцию. Об этом случае рассказал у себя в Telegram-канале главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По его информации, пассажиру стало плохо во время перелета. Он попытался самостоятельно обратиться к членам экипажа, но упал в проходе. Врач немедленно откликнулась на призыв о помощи, озвученный бортпроводником.

По словам невролога, мужчина был бледным, а его пульс — нитевидным. Исключив грубую патологию, врач заподозрила резкое падение сахара в крови. Пациенту дали леденец, черный крепкий чай и уложили с приподнятой головой для лучшего поступления кислорода в мозг.

Спустя несколько минут пассажиру стало легче. Выяснилось, что в самолете с ним такое случается уже второй раз, при этом он полностью здоров.

Примечательно, что леденец у медика оказался случайно — конфеткой с ее дочерью поделилась женщина, с которой они познакомились в аэропорту.

Когда девочка проснулась в самолете и узнала о случившемся, она была очень довольна, что ее конфета спасла жизнь человеку.

«Вот такой круговорот добра в природе», — отметила Эллина Ремизова.

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