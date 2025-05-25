Пациентам рассказали, как защититься от мошенничества с медкартами

Россияне стали звонить мошенники от имени работников поликлиник с требованием перевести медицинскую карту из бумажного формата в электронный, предупредил председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов в интервью РИА Новости.

Злоумышленники пугают тем, что бумажная медкарта скоро будет аннулирована в рамках модернизации системы здравоохранения, и требуют немедленно перейти на электронные версии. Для этого они просят назвать СМС-код и номер СНИЛС. После чего эти данные используются для взлома личного кабинета на «Госуслугах.

По словам Леонова, аферисты стараются создать атмосферу срочности, вынуждая людей быстро принять решение. Парламентарий подчеркнул, что верить подобным звонкам нельзя, поскольку реальные представители медчреждений никогда не станут обзванивать пациентов с подобными вопросами и просить личные данные.

Леонов напомнил, что сейчас россияне могут выбирать между электронными и бумажными медицинскими картами в зависимости от возможностей медучреждения и собственных предпочтений. Планов об аннулировании какой-то из форм не было.

При поступлении подозрительного звонка Сергеей Леонов рекомендует незамедлительно прервать разговор и обратиться непосредственно в свою поликлинику по проверенному телефону, указанному на официальном сайте или портале госуслуг. Помимо этого, депутат настоятельно советует сохранять спокойствие и критически воспринимать любые требования передачи личных сведений третьим лицам.Ранее россиян предупредили о мошеннических рассылках от имени Роскомнадзора. Это один из способов, с помощью которого аферисты пытаются заставить граждан самостоятельно выйти с ними на связь. Злоумышленниким рассылают сообщения под предлогом так называемого «разъединенного вызова: например, пишут, что входящий звонок был прерван из-за подозрений на мошенничество, и просят перезвонить на горячую линию. В МВД России напомнили, что сотрудники Роскомнадзора не разъединяют звонки, не рассылают сообщения и не звонят гражданам. В ведомстве призывали не перезванивать по номерам, указанным в таких рассылках.