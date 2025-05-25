На маркетплейсах вырос спрос на капли от зависимостей: в чем их опасность

На маркетплейсах растёт спрос на капли, позиционируемые как средство от алкогольной зависимости. Стоимость таких препаратов варьируется в пределах 400–500 рублей, а в описаниях обещается быстрое избавление от тяги к спиртному. В попытках спасти своих близких некоторые покупатели добавляют капли в еду и напитки без ведома самих зависимых.

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Как сообщил врач-токсиколог Михаил Кутушов, эти средства могут быть потенциально опасны. Точные составы капель, представленных в онлайн-продажах, как правило, не раскрываются, а данных о проведённых клинических испытаниях у продавцов нет. Препараты часто маркируются как «натуральные», однако могут вызывать негативные реакции, в том числе тошноту при употреблении алкоголя. Подобный эффект встречается у официального лекарства — дисульфирама, применяемого строго под наблюдением врача.

При этом Кутушов подчеркнул, что бесконтрольное использование таких препаратов, особенно без диагностики и учёта состояния здоровья пациента, чревато серьёзными осложнениями. В первую очередь, это нарушение функции печени и почек. Особую опасность они представляют для людей с уже имеющимися хроническими заболеваниями.

Кроме того, реакция организма на подобные вещества непредсказуема. Даже если у человека временно снизится тяга к алкоголю за счёт эффекта плацебо, это не заменяет полноценного лечения зависимости, которое включает медикаментозную терапию и психосоциальную помощь.

Кутушов напомнил aif.ru, что подобные препараты зачастую не зарегистрированы Минздравом и не прошли официальной сертификации. Их безопасность и эффективность не доказаны научными методами, а их массовое распространение вне контроля может привести не к излечению, а к ухудшению состояния и дополнительным медицинским рискам.

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