Сколько людей в России применяют средства для похудения без назначения врача

13,3% худеющих россиян уже применяли препараты для снижения веса без назначения врача. К таким данным пришли эксперты Федерации фармацевтических работников (Fedpharma) в результате исследования, охватившего более 1400 человек. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Fedpharma.

Большинство участников опроса составили женщины (86,7%), преимущественно старше 45 лет (76,7%). Согласно результатам, 13,3% респондентов принимали препараты по рекомендации специалиста, а 30% – активно рассматривают возможность их применения. При этом 43,3% заявили, что не использовали и не планируют использовать такие средства.

Среди тех, кто уже применял фармакологические средства для похудения, 57% сочетали их с диетой и правильным питанием. Чаще всего в эту группу входили женщины с доходом свыше 250 тысяч рублей. Еще 14,3% совмещали прием препаратов с физической активностью или процедурами эстетической медицины. Похудеть только с помощью медикаментов пытались 14,3% опрошенных.

«Мы наблюдаем значительный сдвиг в сторону более осознанного подхода к контролю веса», — рассказала «Газете.Ru» Камиля Табеева, кандидат медицинских наук, руководитель проекта «Женский доктор» Европейского медицинского центра.

По ее словам, все больше людей понимают, что медикаменты эффективны лишь в рамках комплексного подхода, включающего изменение образа жизни, и что самостоятельный прием таких препаратов недопустим.

Исследование показало и потенциальный рост интереса к таким препаратам: 23,3% респондентов, ранее не использовавших их, готовы рассмотреть такую возможность при появлении безопасных и удобных вариантов.