Российский академик Геннадий Онищенко назвал слухи об эпидемии, похожей на чёрную оспу, необоснованными, подчеркнув, что существующие штаммы птичьего гриппа, с которыми связывают эпидемию, в настоящее время не угрожают человеку, а механизм производства вакцин хорошо отлажен.

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Онищенко уточнил, что хотя мутации могут сделать штаммы опасными для человека, процесс производства вакцин позволяет справиться с этой проблемой. Эксперт подчеркнул, что спекуляции на тему оспы в связи с указанными опасениями являются сенсационными и не основаны на научных фактах в силу особой природы вирусов оспы. Он признал цикличность пандемий, отметив, что следующая пандемия может возникнуть в ближайшем будущем, но не обязательно от текущего штамма.