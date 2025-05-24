В Госдуме предложили ужесточить продажу противозачаточных

Применение контрацептивов в таблетках пагубно влияет на женский организм, поэтому такие препараты нужно продавать только по рецепту врача, заявила депутат Госдумы Татьяна Соломатина. По её словам, у женщин, которые пьют противозачаточные, климакс начинается уже в 40–45 лет, и это не единственная проблема.

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Почему хотя ужесточить продажу противозачаточных

Соломатина перечислила сразу несколько причин, почему применять контрацептивы нужно только по назначению врача.

По её словам, это:

снизит нагрузку на женский организм;

сократит риски инфарктов и инсультов;

поможет отсрочить климакс.

«Это здоровье любой будущей мамы, поэтому [применять такие препараты нужно] только по назначению врача, покупать только по рецептам и с особой осторожностью», — сказала зампред думского комитета по охране здоровья изданию «Абзац».

Она добавила, что у женщин, которые не пьют противозачаточные, а предохраняются другими способами, менструации продолжаются до 50 лет.

Ограничение продажи контрацептивов в России

С 1 сентября 2024 года в России стали рецептурными популярные средства экстренной контрацепции.

Речь идёт про средства для искусственного прерывания беременности с мифепристоном и мизопростолом и средство для экстренной контрацепции с мифепристоном.

Их и раньше отпускали по рецепту, однако в аптеках его спрашивали не всегда, рассказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Теперь эти препараты подлежат предметно-количественному учёту, а аптеки должны хранить рецепты на них в течение трёх лет.

В продаже всё ещё остаются препараты с левоноргестрелом, например, «Постинор» и «Эскапел».