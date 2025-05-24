Роспотребнадзор проводит мониторинг эпидемиологической ситуации

Системный мониторинг эпидемиологической ситуации по желтой лихорадке проводится в РФ. Случаев заболевания инфекцией в стране нет более 30 лет, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о более чем трехкратном росте заболеваемости желтой лихорадкой в Южной Америке в 2025 году по сравнению с прошлым годом. С 29 декабря 2024 года по 26 апреля 2025 года в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу и Эквадоре зарегистрировано в общей сложности 212 подтвержденных случаев этой болезни, 85 человек умерли.

"Роспотребнадзор проводит системный мониторинг эпидемиологической ситуации по желтой лихорадке. На территории Российской Федерации случаи заболевания данной инфекцией не регистрировались уже более 30 лет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на государственной границе РФ в постоянном режиме работает система "Периметр", которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. Кроме того, ведется постоянный мониторинг циркуляции комаров, которые являются переносчиками вируса.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют всем, кто планирует поездки в эндемичные регионы, в качестве эффективной защиты пройти вакцинацию, которая обеспечивает пожизненный иммунитет. Для диагностики желтой лихорадки в России существует высокочувствительная тест-система.

Желтая лихорадка - острое вирусное заболевание, передаваемое инфицированными комарами. Около 90% случаев заражения приходится на страны Африки южнее Сахары. Болезнь может приводить к резкому повышению температуры, поражению печени и почек, кровотечениям изо рта и носа. Половина пациентов, у которых развилась вторая стадия болезни, умирают в течение 7-10 дней.