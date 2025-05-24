Врачи спасли мужчину, прожившего 15 лет с куриной костью в бронхах

Пациента, в бронхах которого застряла куриная кость, спасли врачи Тверской городской больницы №6. Он прожил с ней 15 лет.

57-летний мужчина обратился за помощью с жалобами на изнурительный кашель, затрудненное дыхание и повышенную температуру. Обследование показало наличие гнойного скопления в плевральной полости и воспаление легких.

Однако настоящей неожиданностью стало инородное тело, которое было замечено в левом бронхе нижней доли при проведении компьютерной томографии грудной клетки. Для уточнения диагноза врачи сделали бронхоскопию. В результате было выявлено плотное образование в просвете бронха, вокруг него скопились воспаленные ткани, рассказали в Министерстве здравоохранения.

С помощью бронхоскопа медики извлекли инородный предмет. Им оказалась куриная кость. Выяснилось, что около 15 лет назад мужчина случайно подавился куском курицы. Однако не придал этому значения и не обратился в больницу.

Ранее хирурги городской больницы Комсомольска-на-Амуре спасли маленькую пациентку, которая проглотила несколько десятков магнитных деталей от развивающих игрушек. Двухлетняя девочка была доставлена в больницу с жалобами на сильные боли в районе живота.