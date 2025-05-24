Официальные лица из команды экс-президента США Джо Байдена скрывали смертельные риски для здоровья, связанные с вакцинами против COVID, говорится в ошеломляющем докладе Конгресса. Администрацию Байдена обвиняют в целенаправленном сокрытии потенциально смертельных побочных эффектов вакцин против коронавирусного заболевания.

Расследование, проведенное американским Конгрессом, показало, что чиновники Белого дома скрывали предупреждения о повреждении сердца в результате вакцинации против Covid у молодых людей, даже после получения ранних предупреждений из других стран, включая Израиль.

Как пишет Daily Mail, внутренняя переписка и памятки свидетельствуют о том, что запланированное сообщение Сети оповещения о состоянии здоровья (HAN) о миокардите - воспалении сердечной мышцы - не было опубликовано. В черновиках этого предупреждения, как сообщается, риски были преуменьшены, а преимущества вакцины превалировали над потенциальными побочными эффектами, говорится в отчете.

Электронные письма указывают на то, что официальные лица Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), включая тогдашнего комиссара Джанет Вудкок, выразили сомнения по поводу формулировок в предлагаемом HAN, что привело к его отмене.

Администрация Байдена, утверждается в отчете, предоставила бывшему ведущему эксперту по инфекционным заболеваниям доктору Энтони Фаучи аргументы для преуменьшения риска развития миокардита, указав им, что зарегистрированные случаи "были легкими и часто проходили без необходимости лечения".

На данный момент нет точных данных о количестве смертей в США, непосредственно связанных с миокардитом, вызванным вакцинами против Covid, отмечает Daily Mail. Некоторые утверждают, что из-за фрагментарности американской системы здравоохранения информация о редких осложнениях, вызванных вакцинами против Covid, занижена. Но исследование, в ходе которого анализировались свидетельства о смерти в штате Орегон, не выявило случаев смерти, напрямую связанных с миокардитом, вызванным вакцинацией, среди лиц в возрасте 16-30 лет. Аналогичным образом, Центр контроля заболеваний не выявил значительного числа случаев смерти, непосредственно вызванных миокардитом, связанным с вакцинацией.

Новое расследование возглавил сенатор Рон Джонсон, республиканец из Висконсина, председатель постоянного подкомитета Сената по расследованиям. Джонсон, известный своей критической позицией в отношении политики вакцинации против Covid, сказал:

"Я думаю, что мы наконец-то получили достаточно документов, чтобы убедительно продемонстрировать это в данном случае, что федеральное правительство было хорошо осведомлено о миокардите".

Внутренние электронные письма, обнаруженные комитетом, показывают, что CDC подготовил предупреждение общенациональной сети оповещения о состоянии здоровья (HAN) в мае 2021 года, но оно было отменено из-за противодействия со стороны FDA, когда Вудкок отправил электронное письмо тогдашнему директору CDC Рошель Валенски о том, что агентство "не согласно" с решением о выдаче предупреждения.

"В тот же день они решили отказаться от этого и вместо этого опубликовать менее формальные клинические рекомендации по лечению миокардита на веб-сайте CDC", - отмечает сенатор Джонсон.

Согласно отчету, CDC исключил критические высказывания из публичных рекомендаций, включая рекомендацию доктора Деметре Даскалакиса, тогдашнего директора отдела профилактики ВИЧ/СПИДа, запретить спортсменам с миокардитом заниматься спортом в течение трех месяцев.

В докладе также критикуется прежняя администрация за то, что она, по-видимому, ставила крупную фармацевтическую компанию в приоритет перед общественным здравоохранением, что свидетельствует о том, что федеральные агентства контактировали с Moderna и Pfizer по поводу сообщений о состоянии сердца.

Как пишет Daily Mail, 28 мая 2021 года Центр контроля заболеваний опубликовал обновленное руководство, в котором признается рост случаев миокардита и перикардита после вакцинации против Covid с использованием мРНК (Pfizer и Moderna). Однако агентство сохранило свои рекомендации по вакцинации для всех, кому исполнилось 12 лет и старше.

В публичном руководстве не упоминались ключевые меры предосторожности, которые обсуждались внутри организации всего за день до этого, в частности, отказ от напряженной работы для выздоравливающих пациентов, что, по мнению доктора Даскалакиса, важно для включения.

Во внутреннем протоколе июньского заседания Технической рабочей группы по безопасности вакцин (VaST) показано, что ученые изменили формулировку риска миокардита с "потенциальной" на "вероятную связь" с вакцинами с использованием мРНК для молодых людей — формулировку, которая позже использовалась в итоговой презентации Консультативному комитету CDC по практике иммунизации в июне.

По мнению республиканцев, совместные усилия, направленные на то, чтобы скрыть опасения по поводу безопасности новых вакцин против Covid, подорвали здоровье и безопасность американцев.

Комитет утверждает, что через два месяца после того, как FDA получило разрешение на использование вакцин против Covid, производимых компаниями Pfizer и Moderna, он начал отслеживать рост числа случаев миокардита у молодых мужчин в возрасте от 16 до 30 лет в Израиле и связываться с представителями здравоохранения.

Еще 28 февраля 2021 г. агентства США были предупреждены о "большом количестве случаев миокардита, особенно у молодых людей" в Израиле. Несколько дней спустя представители США написали ответ, в котором сообщили о примерно 27 случаях, хотя и признали, что риск заболеть этим заболеванием был низким.

Через несколько недель после того, как израильские официальные лица представили шокирующие данные Технической группе по безопасности вакцин CDC, агентство подготовило национальное предупреждение о риске воспаления сердца через свою сеть оповещения о состоянии здоровья (HAN).

Благодаря этой системе Центр контроля заболеваний быстро доводит важные предупреждения о вреде для здоровья до сведения врачей, представителей общественного здравоохранения и медицинских лабораторий по всей стране..

В то же время, в отчете говорится, что представители Центра контроля заболеваний в частном порядке проинформировали Pfizer и Moderna о возможном предупреждении о миокардите, оставив американскую общественность в неведении.

Все это время BioNTech зарабатывала миллиарды долларов. Общий объем продаж вакцины Pfizer/BioNTech превысил 80 миллиардов долларов, а Moderna - 36 миллиардов, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что к 17 мая 2021 года большая рабочая группа пришла к единому мнению о том, что поставщикам медицинских услуг необходимы предупреждения о миокардите, руководство медлило до конца июня - критического шестинедельного перерыва, когда миллионы молодых американцев получали дозы без учета требований безопасности.

Согласно отчету:

"Учитывая, что должностные лица CDC были осведомлены о растущем риске миокардита в сочетании с отсутствием общенациональной отчетности о нем, это сделало бы выдачу HAN не только полезной, но и крайне необходимой. Однако официальные лица CDC в конечном итоге отказались от официального сообщения HAN о миокардите, что потенциально может привести к тому, что общественность и медицинские работники будут менее информированы о рисках, связанных с прививками от COVID-19 для сердца".

Побочный эффект встречается редко, но насколько редко, все еще обсуждается. Согласно крупному исследованию, проведенному в Израиле в 2021 году, этот показатель составляет один к 50 000. Другие исследования пришли к совершенно иным оценкам.

Хотя в большинстве случаев миокардит протекает в легкой форме, в редких случаях он может повредить сердце и затруднить перекачку крови, что в конечном итоге приводит к сердечной недостаточности, сердечному приступу и инсульту, отмечает Daily Mail.

База данных добровольных отчетов о побочных эффектах CDC VAERS, зарегистрированная в качестве добровольной базы данных о побочных эффектах, зарегистрировала более 1600 случаев миокардита в США, в основном у молодых мужчин в возрасте от 12 до 29 лет, после того как они получили вакцину Pfizer или Moderna, которая основана на технологии мРНК для обучения иммунной системы борьбе с Covid.

В отчете предполагается, что фактическое число, вероятно, выше из-за того, что система пассивного эпиднадзора пропускает случаи заболевания. При этом, как отмечает Daily Mail, в настоящее время нет убедительных доказательств того, что в США смертельные случаи непосредственно вызваны миокардитом, вызванным вакцинами против Covid.

Например, исследование, проведенное в штате Орегон в 2023 году, при изучении свидетельств о смерти, не выявило смертельных исходов, связанных с вакциноиндуцированным миокардитом, у лиц в возрасте 16-30 лет. Аналогичным образом, данные эпиднадзора Центра контроля заболеваний не выявили значительного числа смертей, связанных с этим редким побочным эффектом. Однако некоторые исследователи предупреждают, что занижение данных возможно из-за пробелов в американской системе здравоохранения, где легкие или атипичные случаи могут остаться неучтенными.

Тем не менее, органы здравоохранения сходятся во мнении, что смертельные исходы от миокардита, связанного с вакцинацией, - если они имеют место — крайне редки, в то время как риски тяжелого Covid (включая поражение сердца) остаются хорошо задокументированными.