Мужчина нашел у себя три симптома и через две недели умер от рака

Житель Шотландии скончался от онкологии через две недели после того, как врачи поставили ему диагноз. У 68-летнего Ронни Хастона, всегда отличавшегося крепким здоровьем, занимавшегося спортом, неожиданно нашли миелому.

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Как передает Daily Mail, он почувствовал себя плохо примерно за 14 дней до того, как выявили проблему. Мужчина указывал на мышечную слабость, сильную усталость и проблемы с кишечником.

"Хастон сначала обратился к терапевту, который назначил ему слабительное и заявил, что нужно сделать анализ крови, но придется подождать две недели", - выяснили журналисты.

Однако в один из дней здоровье мужчины сильно ухудшилось и дочь увезла его в отделение неотложной помощи. Там определили чрезвычайно высокий уровень кальция в крови, а также снижение функции почек. Затем обнаружили онкологическое заболевание лимфатической и кроветворной ткани - миелому.

Отмечается, что при выявлении недуга на ранней стадии около 80% пациентов живут порядка пяти лет. У 68-летнего мужчины была другая ситуация. Между тем врачи не пугали родственников плохими прогнозами, а даже обнадеживали - только необходимо было как можно быстрее начать курс химиотерапии, а затем провести трансплантацию стволовых клеток.

Однако во время двух курсов химиотерапии у жителя Шотландии развилась опасная для жизни пневмония, которая в конечном итоге привела к полиорганной недостаточности. Мужчина умер. Его дочь, работающая медсестрой, считает, что лечение можно было бы начать раньше, если бы врачи "не тянули с анализом две недели".

"Но это не вина людей, это вина системы", - считает она.

Врачи в свою очередь обратили внимание на симптомы, связанные с кишечником. Также они отметили, что люди часто "до последнего" игнорируют сильную усталость, боли в спине.