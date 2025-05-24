Мужчина нашел у себя три симптома и через две недели умер от рака

Мужчина, нашедший у себя три неожиданных симптома, через две недели умер от рака
Житель Шотландии скончался от онкологии через две недели после того, как врачи поставили ему диагноз. У 68-летнего Ронни Хастона, всегда отличавшегося крепким здоровьем, занимавшегося спортом, неожиданно нашли миелому.
Как передает Daily Mail, он почувствовал себя плохо примерно за 14 дней до того, как выявили проблему. Мужчина указывал на мышечную слабость, сильную усталость и проблемы с кишечником.
"Хастон сначала обратился к терапевту, который назначил ему слабительное и заявил, что нужно сделать анализ крови, но придется подождать две недели", - выяснили журналисты.
Однако в один из дней здоровье мужчины сильно ухудшилось и дочь увезла его в отделение неотложной помощи. Там определили чрезвычайно высокий уровень кальция в крови, а также снижение функции почек. Затем обнаружили онкологическое заболевание лимфатической и кроветворной ткани - миелому.
Отмечается, что при выявлении недуга на ранней стадии около 80% пациентов живут порядка пяти лет. У 68-летнего мужчины была другая ситуация. Между тем врачи не пугали родственников плохими прогнозами, а даже обнадеживали - только необходимо было как можно быстрее начать курс химиотерапии, а затем провести трансплантацию стволовых клеток.
Однако во время двух курсов химиотерапии у жителя Шотландии развилась опасная для жизни пневмония, которая в конечном итоге привела к полиорганной недостаточности. Мужчина умер. Его дочь, работающая медсестрой, считает, что лечение можно было бы начать раньше, если бы врачи "не тянули с анализом две недели".
"Но это не вина людей, это вина системы", - считает она.
Врачи в свою очередь обратили внимание на симптомы, связанные с кишечником. Также они отметили, что люди часто "до последнего" игнорируют сильную усталость, боли в спине.