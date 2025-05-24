Почему у каждого третьего в России находят патологию щитовидной железы

У каждого третьего в России находят патологию щитовидной железы
Почти у каждого третьего россиянина наблюдаются нарушения в работе щитовидной железы. Об этом заявила Наталья Мокрышева, директор НМИЦ эндокринологии, отметив, что одна из ведущих причин этого – недостаток йода в рационе жителей страны.
"Практически треть населения России сталкивается с той или иной патологией щитовидной железы. Это весьма распространенная проблема", – подчеркнула она на пресс-конференции, посвященной вопросам профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы.
Мокрышева отметила, что йододефицит является характерной чертой для России и провоцирует появление новых случаев заболеваний щитовидной железы. При этом она подчеркнула, что в стране есть все необходимые ресурсы для профилактики этих заболеваний.
В частности, проводится скрининг новорожденных на гипотиреоз и разрабатывается общенациональная программа по борьбе с дефицитом йода, которая находится на рассмотрении правительства.
"Распространенность заболеваний щитовидной железы варьируется в зависимости от региона. На ее развитие влияют климатические, географические, социально-экономические факторы. В некоторых регионах ранее наблюдались серьезные проблемы с дефицитом йода. Однако благодаря целевым программам, получившим поддержку на региональном уровне, эти проблемы были решены", – подытожила Мокрышева.