Почему у каждого третьего в России находят патологию щитовидной железы

Почти у каждого третьего россиянина наблюдаются нарушения в работе щитовидной железы. Об этом заявила Наталья Мокрышева, директор НМИЦ эндокринологии, отметив, что одна из ведущих причин этого – недостаток йода в рационе жителей страны.

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"Практически треть населения России сталкивается с той или иной патологией щитовидной железы. Это весьма распространенная проблема", – подчеркнула она на пресс-конференции, посвященной вопросам профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы.

Мокрышева отметила, что йододефицит является характерной чертой для России и провоцирует появление новых случаев заболеваний щитовидной железы. При этом она подчеркнула, что в стране есть все необходимые ресурсы для профилактики этих заболеваний.

В частности, проводится скрининг новорожденных на гипотиреоз и разрабатывается общенациональная программа по борьбе с дефицитом йода, которая находится на рассмотрении правительства.