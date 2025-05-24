Курская область запросила поддержку для реализации медицинских проектов

Курская область нуждается в федеральной поддержке, которая будет направлена на реализацию медицинских проектов. В их числе строительство и ремонт поликлиник, закупка оборудования, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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«Провели встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Обсудили ключевые вопросы развития здравоохранения нашего региона. Запрошено 462,8 млн рублей из федерального бюджета на достройку поликлиники (противотуберкулезного диспансера - прим. ТАСС), здание уже возведено, осталось провести отделку и оснащение. Строительство поликлиники на проезде Сергеева. Планируем этот объект в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, стоимость - 1,223 млрд рублей», — отметил врио губернатора.

Также Хинштейн рассказал, что региону требуется 853 млн рублей на покупку медоборудования для лечения военных и пострадавших, 127,2 млн рублей - на ремонт Поныровской ЦРБ, еще 331 млн рублей нужны для обеспечения лекарствами льготных категорий граждан.