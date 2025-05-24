В Кыргызстане начали бесплатно устанавливать стенты пациентам с инфарктом

В Бишкеке в Национальном центре кардиологии и терапии начали бесплатно устанавливать стенты пациентам с инфарктом. Ранее многим эта операция была недоступна из-за высоких цен, рассказывает корреспондент «МИР 24» Аида Аматбекова.

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У Толобека Шаршеналиева нарушена работа сердечно-сосудистой системы. Один из клапанов полностью перекрыт. Несколько дней назад ему стало тяжело дышать. Скорая экстренно доставила его в республиканский центр кардиологии. Врачи поставили диагноз — острый инфаркт и установили стент.

«То, что установка стента бесплатная, я, конечно, не знал. Ехал в больницу и думал, во сколько же это мне обойдется. А тут говорят, что все бесплатно. Как же я был рад, таких как я ведь много, у кого нет средств на установку», – поделился Толобек Шаршеналиев.

Средства на такие операции выделило государство. За первую неделю программы врачи бесплатно установили стенты более 10 экстренным пациентам. В частных клиниках эта процедура стоит от трех до пяти тысяч долларов.

«По итогам прошлого года, 53% пациентов погибли из-за болезней сердца. Мы поняли, что к проблеме нужно подходить системно. Нас поддержало государство. Мы получили грант на сумму 15 млн долларов», – рассказал директор Национального центра кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова Талант Сооронбаев.

В Центре кардиологии бесплатно делают и коронароангиографию — точное исследование сосудов сердца. Устанавливают кардиостимуляторы и другие приборы при нарушении сердечного ритма.

«Вот новая установка. Она выявляет практически все заболевания сердца, включая поражение сосудов мозга. На этом аппарате уже сделали много сложных операций. Круглосуточно дежурим и проводим эти операции», – Мурат Дадабаев, заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Национального центра кардиологии и терапии.

Появилось здесь и другое современное оборудование магнитно-резонансный томограф. Этот аппарат позволяет врачам безболезненно и точно исследовать сосудистую систему пациента.

«Такие аппараты есть, конечно, но именно программа обследования сердечно-сосудистой системы внедрена только в нашем центре. Планируется запустить еще один аппарат, это контрастные исследования при МРТ. Особенно они важны при обследованиях брюшной полости, головного мозга», – Марат Чукубаев, заведующий отделом лучевой диагностики Национального центра кардиологии и терапии.

Все операции проводят без очередей, а значит, шансы на спасение есть у каждого.