Доктор рассказал, чем американские пациенты отличаются от русских

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» разницу между российскими и американскими пациентами. Выпуск с комментарием специалиста доступен на платформе «Смотрим».

© Lenta.ru

Мясников заявил, что в американском госпитале он старался не работать с пациентами из России.

«Я почему любил всегда лечить американцев? Ему сказал: "Одна таблетка три раза в день". Он будет принимать. А наш? (...) Он говорит: "А оно мне надо? А вот это как действует? Всю душу вымотает"», — поиронизировал врач.

Доктор также добавил, что старается найти индивидуальный подход к каждому пациенту. Так, например, на приеме он всегда уточняет, в какой сфере работает человек — гуманитарной или технической. От этого, по словам Мясникова, будет зависеть то, как он будет давать рекомендации по лечению.

«Гуманитарию я объясню все по-другому. Я ему скажу: "Понимаешь, ты подумай, наша душа..." С инженером про душу не поговоришь», — рассказал он.

Ранее Мясников сравнил, как работает скорая помощь в Москве и в Нью-Йорке. По словам доктора, в российской столице медицинская служба приезжает быстрее.