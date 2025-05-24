Редчайший случай: врачи спасли беременную женщину, у которой нашли 18 опухолей в матке

Врачи в Находке Приморского края спасли жизнь беременной пациентке, у которой в матке обнаружили 18 опухолей. При этом специалистам удалось сохранить репродуктивную функцию, что было весьма непростой задачей, передает Telegram-канал Кровавая барыня.

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Случай спасения жительницы Приморья является редчайшим в медицинской практике. В Находке 36-летняя женщина долгое время не могла забеременеть, а когда это получилось, то россиянка столкнулась с другой трудностью.

Опухоли в матке вызывали опасения у врачей, так как они препятствовали естественным родам. Беременную незамедлительно отправили в операционную. Операция длилась почти 4 часа. Сначала врачи достали ребенка, а после принялись удалять миомы.

«Нам это удалось. После операции пациентка чувствует себя хорошо», — рассказали медики.

Ранее сообщалось, что в Московской области врачи извлекли из желудка девочки 15-сантиметровую ложку. Школьница пыталась достать ей яблоко изо рта.