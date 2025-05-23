Физик рассказал о перспективах спектроскопии в лечении рака

Глиобластома - одна из самых агрессивных форм опухолей головного мозга. С этим вида рака боролись Михаил Задорнов, Анастасия Заворотнюк, Жанна Фриске и многие другие.

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Ученые ищут методы лечения, но пока безрезультатно. При этом перспективным направлением в этом вопросе сейчас является оптическая спектроскопия. Что это за лечение - об этом контент-партнеру "РГ" pravda-nn.ru рассказала кандидат физико-математических наук, доцент кафедры лазерных микро‑, нано- и биотехнологий НИЯУ "МИФИ" Татьяна Савельева.

Спектроскопия - это метод, с помощью которого ученые изучают, как вещество взаимодействует со светом. Изначально он применялся в астрономии, а теперь с его помощью изучают глубины человеческого тела.

«Если свечение вещества разложить на спектры с помощью специального прибора, то можно увидеть появившиеся линии - так называемые спектральные линии. С их помощью можно узнать о строении вещества, за которым наблюдаем, из каких атомов и молекул оно состоит, как они взаимодействуют друг с другом», — объяснила ученая.

Спектроскопия используется в химии, физике, биохимии, материаловедении и химической инженерии. В медицине спектроскопия помогает в диагностике и лечении онкологических заболеваний.

Современные медицинские лазеры направляют свет вглубь ткани для оценки ее состояния. Спектроскопия позволяет обнаруживать онкологию, определять границы опухоли и лечить ее без хирургического вмешательства. Здоровые и больные участки отражают и поглощают свет по-разному, что фиксирует спектроскопическая аппаратура. Спектроскопия помогает обнаружить опухоль раньше, чем это возможно с помощью УЗИ или КТ.

Татьяна Савельева исследует возможность неинвазивного лечения опухолей головного мозга с помощью спектроскопии. Как говорит ученая, раковые клетки распространяются вдоль сосудов и нервных окончаний, что усложняет их удаление. Флуоресцентная спектроскопия выделяет раковые клетки, делая их удаление удобнее и эффективнее. Нейрохирургический аспиратор использует ультразвуковые технологии для точного удаления тканей, уменьшая повреждения.

В операциях применяют эндоскоп с обычной и флуоресцентной камерами. Тонкие оптические волокна позволяют получить картинку излучения без хирургических вмешательств.

Спектрометрия рассматривается как перспективная технология для лечения опухолей головного мозга. Пациенты с глиомами, прошедшие операцию с использованием спектрометрии, продолжают жить вопреки прогнозам врачей. Возможно, в ближайшее десятилетие человечество найдет способ побороть рак головного мозга.