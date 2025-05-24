Травматолог из Ноябрьска выявил редкий рак по рентгену перелома

На Ямале случайная травма обернулась ранней диагностикой редкой формы рака. Жительница Ноябрьска обратилась в травмпункт с болью в руке после падения, но вместо простой помощи при переломе получила шанс на спасение жизни.

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Первичный рентген выявил у северянки закрытый перелом локтевой кости без смещения, однако опытный травматолог-ортопед Фазиль Аллахвердиев заметил нечто тревожное: на снимке отчетливо просматривалось подозрительное образование в области кости. Женщине наложили гипс, а затем провели компьютерную томографию, которая подтвердила подозрения: в локтевой кости действительно было новообразование. Для уточнения диагноза медики организовали телемедицинскую консультацию с экспертами из Федерального центра имени академика Илизарова.

Пациентку срочно пригласили в Курган, где хирурги удалили опухоль и восстановили структуру поврежденной кости. Гистологический анализ подтвердил наличие хондросаркомы — редкой злокачественной опухоли, практически не встречающейся на Ямале.

На сегодняшний день северянка находится под постоянным наблюдением специалистов. Опухоль удалена полностью, признаков рецидива не обнаружено.

По данным регионального Минздрава, в 2025 году почти 70% онкологических заболеваний на Ямале диагностированы на ранней стадии.

Ранее сообщалось, что два новых онколога приступили к работе в больнице Ноябрьска.