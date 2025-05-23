Российский Красный Крест учредил новую награду

Российский Красный Крест (РКК) учредил памятный значок "За регулярное донорство", который будет вручаться лицам, совершившим определенное количество донаций за один или два года, сообщает пресс-служба организации.

© РИА Новости

Как говорится в сообщении, это "знак отличия для тех, кто регулярно сдает кровь и тем самым вносит вклад в развитие безвозмездного донорства крови и ее компонентов". Памятные значки различаются в зависимости от количества донаций, совершенных за определенный период: 8 донаций цельной крови за два календарных года - для женщин; 10 донаций цельной крови за два календарных года - для мужчин; 15 донаций цельной крови и (или) ее компонентов за один календарный год; 20 донаций цельной крови и (или) ее компонентов за один календарный год.

«Призвание - важный мотивирующий фактор, особенно для безвозмездных доноров. И мы считаем важным поблагодарить и поддержать людей, которые регулярно сдают кровь. При этом мы рассматриваем эту программу гораздо шире, чем систему поощрений, она направлена на формирование культуры регулярного донорства в нашей стране. Важно не только один раз прийти на донацию или принять участие в акции, но и делать это постоянно, несколько раз в год», — отметил председатель РКК Павел Савчук.

Отмечено, что значки выполнены в едином стиле и отличается надписью, указывающей на количество донаций. Кроме того, на них будет располагаться надпись "Дарящему жизнь", отражающая идеи массового безвозмездного донорства. Также прилагается именной диплом.

Памятные значки выдаются на основании поданных донорами документов: заявления и учетной карточки постоянного донора. Подать заявку на получение памятного значка можно в региональных отделениях РКК.