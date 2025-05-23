В России впервые выполнили операцию, совместив две технологии навигации

Врачи Оренбургской областной клинической больницы имени В.И. Войнова выполнили лапароскопическую резекцию печени с применением комбинации метода флуоресцентной визуализации и технологии дополненной реальности, что является уникальным для страны опытом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Оренбургской областной клинической больнице имени В. И. Войнова при выполнении лапароскопической резекции печени впервые в РФ применена комбинация технологий ICG-навигации и интраоперационной дополненной реальности (AR)", - сказано в сообщении.

Технология дополненной реальности, как уточнили в пресс-службе, используется хирургами Оренбурга более трех лет. Она позволяет визуализировать спрятанные в толще тканей органа критически важные сосудистые структуры. Метод флуоресцентной визуализации в режиме реального времени основан на поглощении индоцианина зеленого (ICG) клетками печени, что позволяет хирургу точно определять локализацию объемного образования в паренхиме печени и границы резекции органа.

Операцию с одновременным применением этих технологий в марте 2025 года в больнице имени В.И. Войнова провел главный внештатный хирург Министерства здравоохранения Оренбургской области, заместитель главного врача по хирургической работе, профессор, д.м.н. Дмитрий Демин. В операционную бригаду также вошли ассистенты Сергей Бондарь, Дмитрий Бахчеев, операционная сестра Юлия Бабина, анестезиолог Ара Геворкян.