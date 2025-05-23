В Мытищах спасли женщину с разрушившимся от физнагрузки позвонком

В Мытищинскую больницу госпитализировали 40-летнюю женщину, которая жаловалась на нарушение чувствительности и слабость рук и ног. Выяснилось, что недомогание началось еще четыре месяца назад – тогда после сильной физнагрузки у нее заболела шея. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

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Проведенное КТ-исследование показало, что у женщины полностью разрушился шестой шейный позвонок, а вышерасположенная здоровая часть шейного отдела позвоночника сместилась. Все это привело к сдавливанию спинного мозга. После получения результатов исследования хирурги приняли решение о проведении немедленной операции.

«Во время пятичасовой операции, которая была сделана через передний шейный доступ, мы удалили гнойный очаг, извлекли пораженный позвонок и заменили его имплантом, который с помощью винтов прочно соединили с соседними здоровыми позвонками», – сообщил нейрохирург Мытищинской больницы Денис Бирюков.

Незамедлительное хирургическое вмешательство, а также верно назначенное медикаментозное лечение и молодой возраст пациентки помогли в успешной регенерации и восстановлении утраченных функций. Сейчас женщина проходит курс реабилитации.