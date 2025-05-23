Нейрохирурги спасли женщину от полного паралича

40-летней пациентке пришлось вставить имплант разрушенного шейного позвонка. Это был единственный способ спасти ее от полной неподвижности.

© Московский Комсомолец

Как сообщили «МК» в пресс-службе Минздрава Московской области, пациентка обратилась в Мытищинскую городскую больницу. В течение 4 месяцев после сильной нагрузки она страдала от болей в шее, слабости в руках и ногах. Оказалось, что шестой шейный позвонок разрушился, а расположенный выше позвонок сместился. Это могло привести к параличу, так как вызывало сдавливание спинного мозга. Ей заменили разрушенный позвонок имплантом и соединили с другими позвонками.