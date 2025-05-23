Красноярские хирурги вшили обожженную руку солдата в его живот

Глубокие ожоги, полученные бойцом в загоревшемся бронетранспортере, стали причиной грубых и очень плотных рубцов, из-за которых кисть пациента оказалась полностью обездвиженной. В клинике Красноярска врачи применили особую методику для восстановления руки солдата.

Как пояснили в Красноярской краевой клинической больнице, эта не очень распространенная операция проводится в тех случаях, когда рубец на затянувшейся ране настолько деформирует какой-либо орган, что двигательная функция полностью отсутствует.

Случай обожженного в БТР военнослужащего оказался именно таким.

"Нам пришлось вшить руку пациенту в живот и получить избыток здоровых тканей", - прокомментировал лечащий врач, хирург ожогового отделения Иван Владимиров.

По его словам, использованные красноярскими специалистами метод нельзя назвать самым прогрессивным, но в некоторых обстоятельствах он считается лучшим.

Примерно за четыре недели новые ткани должны прижиться, и хирурги приступят ко второму этапу операции.