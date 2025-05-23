В Челябинске врачи спасли мужчину, зараженного ленточным червем

Хирургам Челябинской городской больницы № 1 пришлось проводить необычную операцию по удалению новообразований, в которых развивались личинки эхинококка. По словам 44-летнего пациента, подхватить их он мог от животных в Казахстане, где несколько лет держал личное подворье. С тех пор колония паразитов в его теле разрослась и повредила жизненно-важные органы.

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"За 25 лет своей практики впервые встречаю такую локализацию, - рассказал хирург, заместитель главного врача больницы Алексей Веретенников. - Удалять цисты (новообразования, в которых растут и развиваются личинки гельминта - прим. ред.) пришлось сразу в пяти местах".

Самая крупная располагалась в печени, еще три - в нижнем отделе брюшной полости, и одна - в предстательной железе, где цисты встречаются крайне редко. Кроме того, та, что поразила печень сильно разрослась в непосредственной близости от магистрального кровеносного сосуда. И чтобы добраться до нее, врачам пришлось буквально развернуть печень и только после этого удалять "гнездо".

Диагностировать редкое заболевание врачи ГКБ №1 смогли после того, как разглядели в предстательной железе зловредную кисту. Позже зараженные паразитами участки выявили и в других органах. До этого мужчину семь лет безрезультатно лечили от простатита. У него были проблемы с мочеиспусканием, а общее самочувствие ухудшалось от месяца к месяцу.

Стоит отметить, что единственный способ избавиться от эхинококков - хирургическое вмешательство. Предварительно пациенту проводят специальную химиотерапию, чтобы приглушить жизнеспособность паразитов. Челябинца в виду большого количества пораженных участков, оперировали более пяти часов.

Природными переносчиками эхинококка являются животные. Личинки этого ленточного червя могут попасть в организм человека при несоблюдении правил гигиены и из-за недостаточной термической обработки продуктов. В Казахстане челябинец встречал такие "кругляши" с паразитами в печени у барашков.

Излюбленным местом локализации этого паразита у человека становятся печень и легкие, реже - головной мозг и сердце. Без лечения заболевание может привести к инвалидизации и смерти.