Доктор объяснил, что делать при укусе змеи

С наступлением теплого сезона от укусов змей уже пострадали несколько жителей Нижегородской области. А в мае наблюдается период повышенной активности этих рептилий. Что делать, если укусила змея, рассказал заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ПИМУ, доктор медицинских наук Олег Военнов.

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Как правило, после укуса змеи в течение нескольких минут на коже образуется рана с двумя следами от укуса, а вокруг все может покраснеть, образуется отек. При этом при касании место кровоточит и болит. Вместе с тем человек также может ощущать общее недомогание, слабость, повышение температуры, а также боль и отечность в конечности выше уровня укуса. В некоторых случаях такая симптоматика сопровождается учащенным пульсом и снижением артериального давления — это верный признак анафилаксии.

Пытаться остановить кровотечение с помощью жгута не нужно. Вместе этого необходимо дать покой пострадавшей конечности.

После этого на рану надо наложить сухую асептическую повязку, избегая давления на саму рану, и приложить холодный компресс поверх бинта. Пострадавшему необходимо давать больше питьевой воды и как можно скорее доставить его в больницу.