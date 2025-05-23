Девушка едва не лишилась ног после услуг косметолога

В Тюмени завершилось судебное разбирательство по делу косметолога, которая, по данным следствия, без соответствующего медицинского образования проводила процедуры, что привело к тяжелым последствиям для одной из клиенток. Как передает ИА URA.RU, после неудачной процедуры коррекции икроножных мышц, у нее развился сильный воспалительный процесс, который привел к образованию дыр в ногах и длительному лечению.

По словам потерпевшей, она нашла косметолога в социальных сетях в июле прошлого года и решила обратиться к ней за процедурой. В процессе лечения в арендованном кабинете, девушка заметила сильное опухание ног и температуру до 40 градусов.

Несмотря на явное ухудшение состояния клиентки, косметолог уверяла ее, что все нормально. Впоследствии женщина приезжала к клиентке и ставила обезболивающие уколы, однако состояние ухудшалось: через пять дней девушка уже не могла вставать. В итоге ее на руках отвезли в больницу, где врачи обнаружили у нее абсцесс в голенях.

Медики предупредили, что при отсутствии своевременной помощи могла бы понадобиться ампутация ног. Девушку госпитализировали на 21 день, в ногах установили дренажи — полгода раны не заживали, она ходила с дырками и гнойными ранами.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что косметолог не имеет медицинского образования — факт подтвердили и судом. В результате ей было назначено выплатить пострадавшей компенсацию в размере 40 тысяч рублей; решение суда еще не вступило в силу. Несмотря на это, сама косметолог продолжает оказывать услуги и после суда.

Ранее югорчанка отсудила у горбольницы 200 тысяч рублей за ожог третьей степени во время операции.

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