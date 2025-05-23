Названы симптомы, предшествующие моментальной остановке сердца

Случаи, когда внезапно от остановки сердца умирают молодые спортсмены, - не такая редкость. Как правило, это связано с так называемой фатальной аритмией.

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«Без экстренной дефибрилляции смерть наступает через несколько минут», — объяснил кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, анализируя происшествие с велосипедистом из Нижнего Новгорода, который скончался во время подъема по Окскому съезду.

Как пишет врач в своем блоге, кардиомиопатии - это заболевания, связанные с перестройкой структуры сердечной мышцы. Они могут протекать без особых проявлений, но относительно легко выявляются с помощью эхокардиографии, уточнил специалист.

Необходимо обратиться к кардиологу, если человек ощущает внезапные головокружения (или даже обмороки), которые возникают на высоте физической нагрузки.

«Еще один симптом - снижение артериального давления на высоте физической нагрузки», — пишет Константин Крулев.

Что касается изменений на эхокардиограмме, то требует особого внимания расширение полостей сердца и гипертрофия его стенок. Также у пациентов могут отмечаться неустойчивая желудочковая тахикардия или эпизоды брадикардии.

Врач подчеркнул, что к перечисленным особенностям следует отнестись крайне серьезно, если в семье были случаи внезапной смерти, особенно в молодом возрасте.