Оральные контрацептивы связали с риском для здоровья

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) могут втрое повышать риск криптогенного ишемического инсульта у молодых женщин. Такие данные были представлены на конференции Европейской организации по изучению инсульта (ESOC) 2025.

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Криптогенный инсульт — это инсульт, причина которого не установлена. Он составляет до 40 процентов ишемических инсультов у молодых взрослых, однако влияние половых факторов риска, таких как использование гормональной контрацепции, ранее почти не исследовалось. Новое исследование включало 268 женщин в возрасте от 18 до 49 лет, перенесших инсульт, и столько же здоровых участниц. Среди них 66 пациенток и 38 контролей принимали КОК.

После учета таких факторов, как гипертония, курение, мигрень с аурой и абдоминальное ожирение, ученые обнаружили, что риск инсульта у принимающих КОК женщин был втрое выше. Причем связь сохранялась независимо от других факторов риска, что указывает на возможное участие дополнительных, в том числе генетических, механизмов.

В большинстве случаев женщины использовали препараты на основе этинилэстрадиола в дозе около 20 микрограмм. Также фиксировались другие формы эстрогена, такие как эстрадиол гемигидрат и эстрадиол валерат.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты не должны вызывать панику, но призывают врачей внимательнее подходить к назначению КОК женщинам с сосудистыми заболеваниями или перенесенным инсультом.

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