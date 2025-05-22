Зомби-инкубатор: врачи «выращивают» младенца в теле умершей матери

В Америке произошел беспрецедентный случай: врачи поддерживают жизнь в теле умершей девушки ради ее ребёнка в утробе. Это стало «возможным» из-за недавно принятого закона, запрещающего аборты. Как на это отреагировала общественность — читайте в нашей статье.

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Помощь или пытка?

Жизнь 30-летней Адрианы Смит прервалась на девятой недели беременности. Казалось бы, в такой ситуации семья потеряла сразу двоих: женщину и ее нерожденного малыша. Но не тут то было.

По принятым недавно новым законам штата Вирджиния, запрещающим аборты, жизнь ребенка теперь поддерживают врачи. Они не могут допустить его гибели и искусственно сохраняют организм матери. После операции кесарева сечения тело женщины разрешат похоронить.

Семья Адрианы не имеет права вмешиваться в процесс и отключать девушку от аппаратов жизнеобеспечения. Ее мать назвала ситуацию пыткой. Она знает, что дочери уже нет в живых, но ее тело продолжает дышать и давать жизнь малышу.

Врачи отметили, что гибель матери отразилась и на состоянии плода: у будущего ребёнка обнаружены патологии развития головного мозга. После рождения он, с высокой долей вероятности, может остаться инвалидом. Но даже в этом случае прерывать беременность нельзя. Это запрещают юридические нормы.

Эксперты уверены: отключение Адрианы от аппаратов жизнеобеспечения не является ни абортом, ни убийством. А лишение права родных решать судьбу нерожденного малыша при гибели его матери названо кощунством. Не исключено, что в ситуации замешаны учёные.

Не первый раз

За последние десять лет в мире зафиксировано всего 35 случаев продления беременности умершей женщины. Из них 27 увенчались успехом: дети рождались здоровыми.

Вот только сроки такой процедуры не превышали семи недель. Плод был уже сформирован, а абортивный период — давно вышедшим. В случае с семьей Смит развитие ребенка будет поддерживаться на протяжении аж 23 недель.

История Адрианы

В феврале 2025 года девушка обратилась за медицинской помощью. Она жаловалась на сильные головные боли. Медики прописали ей ряд препаратов и отправили домой.

При этом будущая мама сообщила, что находится на девятой неделе беременности, которую прерывать не намерена. На следующий день Адриане резко стало хуже: она начала задыхаться.

Девушку срочно увезли в больницу и провели КТ. Процедура показала обширные тромбы в коре головного мозга. Врачи не смогли помочь пациентке. Вскоре она скончалась.

Шокированным родственникам медики сообщили, что тело Адрианы выдать не могут. Его подключили к аппаратам жизнеобеспечения. В планах врачей стало ожидание 32 недели беременности. Все расходы по оплате медицинских услуг возложены на семью девушки.

Мать Адрианы в интервью местному телеканалу заявила, что ее семью лишили возможности что-то решать. Известно, что малыш может родиться с серьёзными патологиями, но и это не является причиной для прерывания беременности.

«Это следовало оставить на усмотрение семьи. Я не говорю, что мы бы решили прервать ее беременность, но я хочу сказать, что у нас должен был быть выбор. Для меня это пытка. Я вижу, как дышит моя дочь, но ее нет рядом. Она беременна моим внуком. Но он может потерять зрение, может не уметь ходить, может не выжить после рождения», — рассказала Эйприл Смит.

Реакция общественности

Новость о решении врачей вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи Сети и непосредственно сами американцы разделились на два лагеря.

Одни назвали действия врачей необдуманными и даже сравнили с сатанизмом и некрофилией. Они посочувствовали родным Адрианы, отметив, что в этой ситуации больше всего страдают они и ее старший ребёнок. Вместо заботы и внимания мальчик наблюдает за странной историей, приключившейся с его семьей.

Однако нашлись и те, кто не увидел ничего плохого в ситуации. По мнению пользователей Сети, врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка, даже при наличии патологий.

Часть пользователей сошлись во мнении, что такие вопросы необходимо решать с самими беременными женщинами, находящимися в группе риска, и их супругами или близкими родственниками. Например, стоит разработать документы, в которых будет чётко прописан порядок действий на случай форс-мажора и личное согласие беременной женщины на сохранение жизни ее плода с применением таких методов.

Неоднозначное решение

Запрет абортов во многих странах приводит к тяжёлым последствиям. Многие женщины, узнав о незапланированной беременности, ищут врачей-подпольщиков, которые за определённое вознаграждение готовы избавить их от «проблемы».

Нередко такая помощь заканчивается серьёзными последствиями в виде бесплодия или гибели женщины во время проведения процедуры.

Некоторые женщины и вовсе отказываются от половых связей, опасаясь беременности. Такое поведение негативно сказывается на их психологическом состоянии, отношениях с партнёрами и социальной жизни в целом.