Химик объяснил, что указывает на проблемы с кишечником

Химик Марта Леон, которая специализируется на микрофлоре, заявила, что один необычный признак может указывать на проблемы с кишечником. Его специалистка назвала в разговоре с изданием ABC.

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Как отметила Леон, если человек испытывает сонливость после еды, то это значит, что его микрофлора не является здоровой. Дело в том, что между головным мозгом и кишечником существует тесная взаимосвязь, поэтому последний способен подавать подобные сигналы, когда функционирует неправильно, пояснила специалистка.

По словам химика, также на нарушенную микрофлору указывают плохой ночной сон, частое вздутие живота и нерегулярное посещение туалета. При обнаружении этих симптомов необходимо провериться на наличие воспалительных заболеваний кишечника, заключила Леон.

Ранее гастроэнтеролог Карлос Борхес Чавес призвал не разговаривать во время еды. По его словам, это чревато метеоризмом и отрыжкой.