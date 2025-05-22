Врач объяснил, как проверить, нужно ли вакцинироваться от кори

В мире - резкий рост заболеваемости корью. Вспышки в странах Европы, США, Вьетнаме. В прошлом году в России корью переболело 22,5 тыс. человек, и, чтобы подавить распространение вируса, Роспотребнадзор объявил так называемую "подчищающую вакцинацию" - прививали людей, которые могли контактировать с заболевшими. Ситуацию взяли под контроль, но и в этом году периодически выявляют случаи кори. Один из недавних - несколько дней назад на карантин был закрыт гуманитарный корпус МГУ. Почему вирус продолжает показывать себя, и что делать, если мог быть контакт с заболевшим? В каких случаях нужно сделать прививку? На эти вопросы "РГ" ответил врач-инфекционист "Инвитро" Андрей Поздняков.

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«В разных регионах мы наблюдаем случаи кори, и печаль этой ситуации в том, что, пока инфекция не доберется до большинства неиммунных людей, она не успокоится и будет циркулировать в популяции, пока уровень людей с антителами (то есть переболевших или привитых) не достигнет 95-97% популяции. Это особенность данного вируса, — поясняет Андрей Поздняков. — Поэтому если человек не знает, был ли он вакцинирован или нет, либо точно не вакцинирован, сделать прививку сейчас - самое время».

Многие молодые люди, родившиеся в 1990-е годы, когда уровень вакцинации снизился, не знают, защищены ли они прививкой.

«В таких случаях можно проверить уровень антител, — советует доктор Поздняков. — Это совершенно рутинный тест на антитела класса иммуноглобулинов G к вирусу кори».

Как понять результаты тестирования

«Этот тест выполняется в международных единицах на миллилитр и имеет четкую отсечку. Все, что ниже 0,12 единиц - это отрицательный результат. 0,12 - 0,18 - сомнительный диапазон. Если цифры выше 0,18 - это результат положительный. Если человек получает такой результат, это значит, что он был раньше вакцинирован, либо переболел корью, и, соответственно, прививка ему не нужна, и бояться заражения корью не надо. Если результат в сомнительном диапазоне, а тем более, если он отрицательный, в таком случае лучшее, что вы можете сделать - идти и привиться по стандартной схеме», — советует эксперт.

Поможет ли экстренная вакцинация после контакта с заболевшим