Иммунолог объяснил, как вылечить аллергию за месяц

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что с помощью метода аутолимфоцитотерапии аллергию на пыльцу можно вылечить за месяц.

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В беседе с aif.ru эксперт отметила, что данная терапия применяется в лечении практически всех видов аллергических заболеваний, кроме лекарственной аллергии.

По словам специалиста, с помощью аутолимфоцитотерапии успешно лечится аллергия на плесневые грибы, на бытовую пыль и на микробные факторы, а также холодовая аллергия, фотодерматит.

«Суть метода заключается в том, что вместо искусственно приготовленных вакцин используются собственные иммунные клетки — лимфоциты, которые выделяются из небольшого количества венозной крови пациента», — добавила врач.

Ранее врач-офтальмолог Наталья Ивановская в беседе с НСН заявила, что яркое солнце может спровоцировать аллергию.