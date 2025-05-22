Кабмин направит один млрд рублей на высокотехнологичную медпомощь

Правительство России направит почти 1 млрд рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

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«‎Одним из ключевых приоритетов является наращивание возможностей для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, — сказал премьер. — Чтобы повысить доступность такого лечения, правительство дополнительно направило почти 1 млрд рублей. Увеличенное финансирование позволит уже в этом году оказать помощь еще нескольким сотням пациентов с очень серьезными диагнозами. Речь зачастую идет о спасении жизней».

Соответствующее финансирование поступит из страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Глава кабмина напомнил, что на 2025 год на предоставление такой медицинской помощи предусмотрены существенные средства, в том числе свыше 3,5 млрд рублей на проведение в федеральных клиниках сложнейших операций с применением уникальных методов сердечно-сосудистой хирургии, а также трансплантации.

«‎Граждане могут пройти их бесплатно после назначения врача либо по полису обязательного медицинского страхования», — сказал он.

При этом, по словам главы правительства, важно продолжить делать все необходимое по всей стране для расширения возможностей граждан восстановить и поправить свое здоровье с использованием передовых подходов в медицине.