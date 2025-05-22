Доктор ответил, защитят ли «старые» антитела от нового коронавируса

В Азиатских странах - новая волна COVID-19. В Гонконге заболеваемость выросла в 30 раз за последние 10 недель. В сточных водах уровень SARS-CoV-2 в Гонконге сейчас максимальный с середины 2023 года. Наплыв заболевших также в Сингапуре, Китае, Таиланде. В эти страны сейчас часто ездят российские туристы. Могут ли они "привезти" ковид к нам в страну? Об особенностях новой волны коронавирусной инфекции "РГ" рассказал научный сотрудник Института изучения старения, Российского геронтологического НКЦ Пироговского Университета Минздрава России Михаил Болков.

© РИА Новости

«Новая волна COVID-19 - это продолжение естественного процесса эволюции вируса SARS-CoV-2. Если в прошлом году доминировал вариант BA.2.86, а затем набрал силу JN.1, то сегодня актуален его потомок - вариант LP.8.1. Несмотря на некоторые отличия, ученые отмечают, что ранее выработанные антитела частично нейтрализуют и новый вариант, хотя пока эти данные основаны преимущественно на лабораторных исследованиях (in vitro). Клиническая картина при этом остается схожей с предыдущими волнами, и оснований ожидать резкого ухудшения эпидемиологической ситуации нет», — рассказал доктор Болков.

Нужно ли как-то особо оберегаться от нового варианта коронавируса?

Михаил Болков: Для пациентов практически ничего не меняется. Варианты вируса продолжают циркулировать, но доля SARS-CoV-2 в структуре острых респираторных инфекций существенно снизилась по сравнению с пиковыми пандемийными годами. Теперь COVID-19 - лишь один из множества циркулирующих ОРВИ, и это вполне закономерно. Подобное "встраивание" вируса в общую респираторную среду мы уже давно наблюдаем на примере вируса гриппа.

Ковид стал похож на грипп? Что у них общего?

Михаил Болков: Грипп, как и коронавирус, - высоко изменчивый вирус, который легко передается от человека к человеку, а также между видами животных. Более того, грипп перемещается между человеком и животными циклически, что способствует его генетическому разнообразию. У вируса гриппа сегментированный геном, что делает возможным механизм реассортации - при заражении одной клетки двумя штаммами могут "собраться" новые вирусные частицы из разных фрагментов. Иногда это приводит к созданию более жизнеспособных вариантов, но чаще - к неустойчивым и неопасным формам. Однако именно такие случайности формируют основу вирусной эволюции.

Последние сообщения о заражении кошек штаммами гриппа вызвали дискуссию. Однако специалисты подчеркивают: для человека особой угрозы это не несёт. Скорее, это индикатор того, что вирус активно циркулирует в среде животных и продолжает видоизменяться. Подобные случаи также фиксировались и у других млекопитающих. Остановить такой процесс невозможно - слишком много факторов задействовано, включая биологическое разнообразие и особенности иммунной реакции у разных видов.

Это правда, что надо быть готовыми к новой пандемии?

Михаил Болков: На фоне этих событий директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул необходимость быть готовыми к разработке новых вакцин. Это заявление абсолютно уместно: вирус расширяет круг носителей, а значит, может создавать условия для новых комбинаций, пусть и не всегда опасных. И хотя сегодня пытаются разработать модели, которые предсказывают направление антигенной эволюции, в этом все равно присутствует огромная доля случайности.

COVID-19 и грипп - два разных вируса, но с удивительно схожей логикой поведения. Оба подвержены мутациям, оба используют изменчивость как способ выживания, оба могут передаваться между видами. Более того, оба могут стать объектами неожиданного "сюрприза" в виде нового штамма, что требует постоянного эпидемиологического мониторинга и научного внимания.

Нельзя забывать: грипп изучается десятилетиями и уже не раз становился причиной пандемий. И хотя сегодня COVID-19 кажется более "новым" вирусом, он идет по тому же пути: постепенной адаптации, интеграции в сезонный спектр ОРВИ, и, возможно, периодических обострений. Разница лишь в том, что теперь у человечества больше инструментов наблюдения, анализа и готовности - в отношении обеих инфекций.