Кардиолог объяснил, как статины влияют на холестерин

Врач-кардиолог, эксперт телеканала «Доктор» Бранислав Богунович рассказал о способности статинов снижать уровень холестерина в крови.

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В беседе с сайтом kp.ru эксперт отметил, что статины являются основными лекарствами, которые уже около 40 лет применяются для снижения уровня холестерина.

По словам специалиста, также приём статинов снижает риск инфаркта, инсульта и сердечной смерти.

«Особенно важны статины для пациентов с уже диагностированным атеросклерозом, диабетом, болезнями почек и перенесёнными инфарктами или шунтированием», — добавил эксперт.

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в интервью Общественной Службе Новостей посоветовал людям, страдающим поллинозом, исключить продукты, способные спровоцировать перекрёстную аллергию.