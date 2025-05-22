Школьник ради эксперимента вставил ручку в уретру и попал к врачам

В Москве произошел неординарный и поучительный случай, потребовавший немедленного медицинского вмешательства: шестнадцатилетний учащийся одной из столичных школ был экстренно госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу имени Г.Н. Сперанского. Причиной срочной госпитализации стало наличие инородного предмета в его мочеиспускательном канале. Как выяснилось, этим предметом оказалась обычная шариковая ручка.

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Согласно первоначальной информации, распространенной Telegram-каналом Baza, инцидент стал следствием неосторожного «эксперимента», который подросток, по его собственным признаниям, решил провести с доступными канцелярскими принадлежностями. Этот случай служит напоминанием о потенциальных опасностях необдуманных действий, особенно среди молодежи.

В ходе беседы с медицинскими работниками уже в больнице, юноша предоставил более подробную информацию об обстоятельствах произошедшего. Он рассказал, что во время игры использовал ручку, из которой предварительно был извлечен пишущий стержень. В какой-то момент, из-за неосторожного обращения, этот предмет оказался внутри его тела, в уретре. Осознав произошедшее и серьезность возможной ситуации, школьник сильно испугался. Он не стал утаивать инцидент и незамедлительно обратился за помощью к своим родителям. Родители, в свою очередь, проявили должную оперативность и без промедления доставили сына в приемное отделение указанного медицинского учреждения для оказания ему квалифицированной медицинской помощи.

В новостной ленте дня появляются сообщения о различных происшествиях: так, в Подмосковье двое детей получили травмы в результате обрушения бетонной плиты, а в Тюменской области пятнадцать семей участников СВО столкнулись с задержками положенных выплат.