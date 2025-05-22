На рынок РФ вышел первый отечественный аналог препарата «Юперио»

Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" зарегистрировала и вывела в гражданский оборот в России первый в стране аналог швейцарского препарата от сердечной недостаточности "Юперио", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Группа компаний "Р-Фарм" зарегистрировала и вывела в гражданский оборот препарат "Валсарепин" (МНН: Валсартан +Сакубитрил) в дозировке 50 мг. Препарат назначается при хронической сердечной недостаточности и первичной артериальной гипертензии. "Валсарепин" стал первым в России дженериком оригинального препарата, содержащего валсартан и сакубитрил", - говорится в сообщении.

Биоэквивалентность "Валсарепина" и оригинального препарата подтверждена в клинических исследованиях. Производство готовой лекарственной формы локализовано на Ярославском заводе "Р-Фарм", первые партии уже отгружены. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), его зарегистрированная предельная отпускная цена на 12% ниже, чем у продукта оригинатора, отметили в "Р-Фарм".

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одной из наиболее распространенных форм сердечно-сосудистых заболеваний. По данным российских эпидемиологических исследований, распространенность ХСН в РФ увеличилась с 6,1% до 8,2% в течение 20-летнего наблюдения, напомнили в компании.