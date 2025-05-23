Женщина сломала кость во сне из-за боязни солнца

Жительница Китая сломала кость во сне из-за дефицита витамина D. Об этом сообщает South China Morning Post.

© Lenta.ru

48-летняя женщина из города Чэнду получила перелом, просто перевернувшись во сне. Как выяснили врачи, причиной стал критически низкий уровень витамина D в организме. Избегающая загара китаянка много лет не была на открытом солнце.

Пациентка с детства носила исключительно одежду с длинными рукавами, постоянно использовала солнцезащитный крем и практически не бывала на открытом воздухе. По словам врача отделения неотложной помощи Синьду Лун Шуан, это привело к ускоренной резорбции костной ткани и тяжелому остеопорозу.

В Китае популярна многослойная защита от солнца, включая перчатки, маски и одежду с UPF-фильтром. Однако эксперты предупреждают об опасностях крайностей.

«Полное избегание солнца вредит здоровью костей, особенно после 30 лет, когда естественная потеря костной массы составляет 0,5-1 процент в год», — поясняет главный ортопед Второго филиала Гуанчжоуской медицинской университетской больницы Цзян Сяобин.

Чтобы избежать проблем с костями, медики рекомендуют умеренные солнечные ванны на солнце, регулярные физические нагрузки и контроль за уровнем кальция. Особую осторожность советуют соблюдать женщинам в период менопаузы.

Ранее сообщалось, что мужчина из Китая сломал бедренную кость из-за приступа кашля. 35-летний мужчина рассказал врачам, что он практически заменил воду сладкими газированными напитками и особенно любит кока-колу.