Эпидемиолог рассказал, что чаще всего вызывает бесплодие в РФ

Одной из главных причин неспособности к зачатию в России является перенесенные инфекционные заболевания. Об этом сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИДом) "Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии" (ЦНИИ) Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"Мы мало обращаем внимание на влияние инфекции на способность давать потомство. Да, у нас низкая рождаемость, сколько супружеских пар бездетных. А какая главная причина бездетности? До 50% [всех случаев] - это перенесенные инфекции, в том числе инфекции, передающиеся половым путем. Это одна из главных причин: никто не говорит об инфекционном паротите, то есть "свинке", а на самом деле это причина бесплодия очень многих мужчин", - сказал он в ходе пленарного заседания XI Межведомственной научно-практической конференции "Инфекционные болезни - актуальные проблемы, лечение и профилактика".

Покровский отметил, что, уделяя большее внимание проблемам инфекционных заболеваний в плане развития демографии, меньше пришлось бы прибегать к экстракорпоральному оплодотворению и суррогатному материнству.