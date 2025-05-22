Ребенок оказался на операционном столе из-за гематомы

Врачи Детской городской клинической больницы (ДГКБ) №9 имени Сперанского спасли мальчика с непроходимостью кишечника. Она произошла из-за образовавшейся в органе гематомы после падения дома в ходе активных игр. Такие данные приводит Telegram-канал Депздрава Москвы.

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«Восьмилетний мальчик поступил в больницу с жалобами на рвоту, трудную проходимость пищи, жидкости. Врачи заподозрили у пациента новообразование в брюшной полости. Однако причиной кишечной непроходимости стала травма живота: у ребенка выросла гематома 52 мм на 48,5 мм после падения на подлокотник дивана во время активных игр», – уточнили специалисты.

Хирурги удалили гематому мальчику в ходе лапароскопической операции. Врачи заметили, что случай достаточно редкий, а родители вовремя обратились в больницу. Гематома могла инфицироваться, образоваться абсцесс. Уже на следующий день после операции ребенок стал есть твердую пищу.