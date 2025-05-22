Эксперты оценили риски пандемии птичьего гриппа из-за заражения кошек

В мире начали фиксировать случаи заражения домашних кошек птичьим гриппом (H5N1), из-за чего появились сообщения об угрозе новой пандемии. Однако дело не в кошках – важна сама по себе способность вируса к мутации, а ступенью между его носителем и человеком может стать любое животное, объяснил 360.ru главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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В истории уже фиксировались случаи передачи вирусов гриппа птичьего происхождения человеку, отметил эксперт. Сегодня же, по его словам, мутации не позволяют вирусу стать заразным – человек может подхватить его «с большим трудом» только при высокой доле возбудителя.

«Передача от человека к человеку пока не наблюдается. Но все может измениться довольно быстро», — добавил вирусолог.

Он подчеркнул, что потенциально любое животное может стать «ступенью» для перехода вируса от носителя к человеку, поэтому именно кошки особой опасности здесь не представляют.

В целом даже способность H5N1 перешагивать межвидовой барьер пока не несет в себе угрозы, считает директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности «Росбиотех» Игорь Гламаздин. Что касается питомцев, то угрожает вирус в основном уличным кошкам, а не домашним.

«Профилактикой может стать ограничение контактов домашних питомцев с птицами, а также соблюдение санитарных правил в быту», — пояснил специалист.

Важно учитывать, что речь идет о птичьем гриппе, который произошел от свиного – это говорит о его сильной способности к мутациям, и именно этот вопрос вызывает опасения, отметил руководитель отдела микробиологии латентных инфекций НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев. Что касается принимаемых мер, то, по его словам, пока институт не получал распоряжений о разработке вакцины, однако не исключено, что вскоре соответствующие поручения дойдут до ученых.

Напомним, ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда заявили, что человечеству может угрожать новая пандемия на фоне распространения среди домашних кошек вируса птичьего гриппа. Они подчеркнули, что вирус способен проникать в организм животных при поедании инфицированных птиц, сырого мяса и даже после употребления молока зараженных коров.

Позднее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург подтвердил, что вероятность перехода H5N1 от кошек к человеку является очень высокой, а вызванная вирусом эпидемия может быть сравнима со вспышками черной оспы. По его мнению, в связи с этим необходимо разработать прототип вакцины от H5N1, который должен пройти первую и вторую стадии клинических испытаний, подчеркнул эксперт.