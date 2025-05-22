Пациентка смогла родить здоровую девочку после 11 курсов химиотерапии

Иногда рак обнаруживают у молодых женщин, которые собрались рожать, еще не зная о недуге. Раньше таким пациенткам врачи обычно рекомендовали сделать аборт. Но развитие фармакологии и медицинских технологий позволило таким пациенткам во многих случаях не прерывать беременность и рожать здоровых детей.

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В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) имени академика В.И.Краснопольского, специалисты которого специализируются на помощи будущим мамам с такими проблемами, недавно приняли здорового малыша у пациентки, которая перенесла 11 курсов химиотерапии.

В институт 28-летняя женщина поступила на 16-й неделе беременности. Первый раз она стала матерью два года назад. Уже тогда во время кормления ребенка она обратила внимание на уплотнение в груди. Обследовалась и получила диагноз "рак молочной железы". При этом у нее наступила вторая беременность. И врачам вместе с пациенткой пришлось решать, как сохранить ребенка, продолжая онкотерапию.

«‎Влияние химиотерапии на течение беременности и здоровье будущего ребенка изучается уже довольно долго - в течение последних 20-30 лет. Сегодня разработаны чёткие алгоритмы, когда можно проводить химиотерапию - это делают после 14 недель беременности, когда закончен органогенез, то есть, когда органы плода уже сформированы и дальше происходит только рост, — пояснил "РГ" директор МОНИИАГ, профессор РАН Роман Шмаков. — Могут ли химиопрепараты влиять на рост будущего ребенка? Да, могут. Основная проблема - это задержка роста плода. Поэтому, конечно, мы тщательно наблюдаем за плодом во время беременности, за тем, как развивается ребенок после рождения. Сейчас уже к нам приходят рожать дочки наших пациенток, которым мы помогали много лет назад. Хочу также отметить, что современные онкопрепараты намного менее токсичны, и мы, конечно же, также учитываем это обстоятельство, вместе с онкологами подбираем самую лучшую терапию для каждой конкретной пациентки».

«‎Все время беременности пациентки мы ее вели вместе с врачами-онкологами. Во время вынашивания ребенка она перенесла 11 курсов химиотерапии. Вместе с этим мы ввели пациентке иммуноглобулин для предотвращения резус-конфликта. Было проведено и лечение обострившихся скрытых инфекций, пришлось бороться и с другими осложнениями», — рассказала руководитель второй акушерской клиники Института Екатерина Ефимкова.

Несмотря на сложности, сопровождавшие беременность, врачам удалось справиться с необычным случаем, женщина родила здоровую девочку весом 2660 граммов и ростом 46 сантиметров.

Комментарий

Мария Коновалова, врач гинеколог-эндокринолог, руководитель Центра компетенций "Системный подход к женскому здоровью" в "Союзе Здоровье Здоровых":

— Женщины знайте: возможности медицины сегодня таковы, что даже в случае серьезных заболеваний есть возможность сохранить беременность и родить здорового ребенка. Еще лет 15 назад врачи ставили под сомнение возможность донашивания беременности, например, даже при дисплазии шейки матки. Сейчас - справляются с более серьезными патологиями.

Мы живем во времена особого отношения к каждой беременности, каждому будущему ребенку, как к сокровищу. Это связано и с демографической ситуацией, и с ухудшением репродуктивного потенциала населения.

Хочу обратить внимание на важность комплексного подхода в дальнейшем наблюдении мамы и малыша. Раковое заболевание, особенно во время беременности, - это особое состояние стрессового напряжения материнского организма, когда вынужденно включаются и истощаются антистрессовые механизмы плода. Мы говорим о повышенном риске эндокринной патологии, особенностях поведения и физического развития ребенка.

К сожалению, отсутствие пороков развития и доношенность не гарантирует будущее здоровье. И маме, и ребенку важна полноценная реабилитация, включающая психологическую поддержку, физиотерапевтическую помощь, остеопатическую коррекцию, заботу со стороны родственников и специалистов по послеродовому восстановлению.