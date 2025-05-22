Специалист рассказал, на что способен ИИ в медицине

С этого года расширяется сфера применения искусственного интеллекта (ИИ) в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь он будет оценивать еще и снимки легких. Может ли ИИ заменить врача, когда у каждого жителя страны появится свой личный медицинский профиль, и на что будет потрачено почти 4 трлн рублей, "Российской газете" рассказал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

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В прошлом году в пяти пилотных регионах началось внедрение цифрового медицинского профиля. Зачем он нужен и когда появится во всей стране?

Илья Баланин: Внедрение цифрового медицинского профиля позволит предложить новые подходы в медицинском обслуживании как для пациентов, так и для медицинских учреждений. Создается гибридное хранилище данных о состоянии здоровья каждого застрахованного по ОМС.

В цифровом медицинском профиле будет храниться полная информация обо всех полученных медицинских услугах, независимо от места их получения по ОМС. На основании обработки этих данных развиваются новые сервисы, например, по проактивному информированию о необходимости прохождения профилактических мероприятий. Людям с хроническими заболеваниями будут предложены персональные маршруты диспансерного наблюдения и диспансеризации.

Медицинским работникам система в перспективе позволит более качественно подготовиться к визиту пациента, видеть расчеты рисков, контролировать прохождение диспансерного наблюдения.

В цифровом медицинском профиле человека будет храниться информация обо всех полученных им медицинских услугах.

Система поможет повысить эффективность использования средств ОМС, качество и охват страхового сопровождения. Учитывая страховые риски, более удобным станет планирование средств, выделяемых на профилактику заболеваний.

Система апробирована в пяти регионах: Республика Марий Эл, Вологодская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Республика Коми.

Первые результаты работы мы планируем продемонстрировать в этом году. В результате совместно проделанной работы Федерального фонда, территориального фонда субъекта и страховых организаций 60 тыс. граждан были дополнительно поставлены на диспансерное наблюдение в медицинских организациях.

Поэтапное внедрение цифрового медицинского профиля по всей стране планируется в 2025 - 2026 годах с последующим подключением новых регионов.

С 2024 года в тарифы ОМС включены затраты на получение "второго мнения" от ИИ при анализе маммограмм. Каковы результаты?

Илья Баланин: 30 регионов начали в прошлом году использовать ИИ в качестве второго мнения при проведении маммографии. Новая технология помогла обследовать более миллиона человек. Уже можно утверждать, что ИИ помогает врачу и экономит его время. Например, он предзаполняет медицинские документы, таким образом, врач меньше тратит времени на бумажную работу. Кроме того, если результаты маммограммы оцениваются без применения искусственного интеллекта, то с ними должны ознакомиться два врача, и оба должны дать свое заключение. При наличии ИИ снимок оценивает один врач и искусственный интеллект. Значит, второй врач высвобождается и может заниматься другими пациентами. Как следствие, сокращаются сроки ожидания и повышается доступность исследования. Мы рассчитываем, что в этом году все регионы начнут применять ИИ при проведении маммографии.

Кроме того, с этого года применение ИИ в ОМС расширяется. Теперь его можно применять в рентгенографии, флюорографии, КТ органов грудной клетки.

ИИ никогда не сможет полностью заменить врача, ведь медицина - это еще и индивидуальный подход, умение принимать решения в сложных и нестандартных ситуациях, а также эмпатия. Однако ИИ - мощный инструмент, который благодаря способности обрабатывать огромные объемы данных, выявлять закономерности, обнаруживать скрытые паттерны ускоряет и улучшает процесс диагностики.

Искусственный интеллект помогает врачу и экономит его время - например, заранее заполняет документы.

Финансирование программы ОМС увеличено на 2025 год на 500 млрд рублей. Это своего рода индексация на процент инфляции или реальное расширение программы госгарантий?

Илья Баланин: И в этом году реализация программы государственных гарантий и территориальных программ ОМС полностью обеспечена ресурсами. Прирост к предыдущему году составил 600 млрд рублей - до 4,4 трлн.

Отдельно отмечу значительный ежегодный рост субвенции: за три последних года она возросла на 1,2 трлн рублей, или в 1,5 раза, и только за последний год увеличилась на 520 млрд рублей.

Помимо индексации значительно увеличены гарантированные объемы медицинской помощи. Например, в этом году в два раза больше россиян в возрасте от 18 до 49 лет смогут пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья. В прошлом году такие исследования прошли 7 млн человек. В 2,5 раза будет увеличен охват лечением больных вирусным гепатитом С. Предусмотрено более 37 млн посещений по диспансерному наблюдению граждан, в том числе страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и онкологической патологией. Увеличивается доступность онкологической помощи, значительно увеличены объемы наиболее дорогостоящих диагностических и лабораторных исследований, впервые установлены нормативы объема медицинской помощи по отдельным видам операций, в том числе стентированию коронарных артерий и имплантации кардиостимулятора.

Создано почти 2 тыс. школ "Сахарного диабета" для взрослых и более 300 школ для детей. В 2025 году процесс развертывания таких школ продолжится, также подобные школы создаются и по другим направлениям. Дополнительно в программу госгарантий включены новые современные методы высокотехнологичной медицинской помощи, связанные с коррекцией нарушений ритма сердца.

Отдельной строкой идут Центры здоровья, функционал которых с этого года будет модернизирован. Увеличены объемы по медицинской реабилитации. Получить ее за счет ОМС смогут люди, которые проходили лечение в стационаре по ряду направлений, в том числе после операций на сердце.

С чем связан рост расходов на онкологию? Люди стали чаще болеть?

Илья Баланин: Благодаря диспансеризации, которую в прошлом году прошли 97 млн человек, растет выявляемость онкопатологии на ранних стадиях. Только за прошлый год было дополнительно выявлено 117,4 тысячи случаев с подозрением на злокачественные новообразования. А значит, должны увеличиваться объемы медпомощи по этому направлению - и они растут.

А что такое Центры здоровья?

Илья Баланин: В современной медицине основной акцент делается на профилактическое направление. Ежегодно профосмотрами и диспансеризацией охватывается 70% населения, при этом у порядка 30 млн человек есть факторы риска - люди, которые формально здоровы, но имеют различные риски развития заболеваний (избыточный вес, повышенный холестерин, уровень глюкозы, то есть факторы, которые определяют предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям и другим патологиям).

Для работы с такой категорией граждан создаются Центры здоровья. Их основная задача - помочь людям сохранить здоровье и минимизировать существующие риски. Специалисты Центров проводят детальный расчет рисков и дают индивидуальные рекомендации по питанию, образу жизни и другим важным аспектам.

Минздрав разрабатывает стандарты работы Центров здоровья, что позволит сделать профилактическую медицину еще более эффективной и доступной для населения.

С этого года в программу ОМС вошли еще 43 новых метода высокотехнологичной медпомощи. Какие именно и что дает их вхождение в систему?

Илья Баланин: Всего в систему ОМС входят сотни видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) по 20 профилям, в том числе по нейрохирургии, онкологии, травматологии и ортопедии, хирургии, неонатологии и так далее. Включение метода ВМП в систему ОМС гарантирует заметное повышение его доступности. Это значит, что лечить с помощью этого метода уже научились врачи во всех регионах страны и в каждом появилась материально-техническая база для такой медпомощи. Больше не нужно оформлять квоту, ехать в столицу или другой крупный город, чтобы получить конкретную медпомощь.

С этого года в систему ОМС вошли в том числе два уникальных метода лечения сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации органов - транскатетерное протезирование аортального клапана, при котором заменяют сердечный клапан через сосуды, не разрезая грудную клетку, стоимостью 2,5 млн рублей и имплантация желудочковой вспомогательной системы длительного использования, которая сохраняет работу сердца и отдаляет его пересадку, стоимостью более 11 млн рублей. Для граждан РФ, имеющих полис ОМС, эти медицинские вмешательства будут бесплатны.

Через систему ОМС выделяются огромные деньги. Как ФФОМС отслеживает их рациональное расходование и эффективность?

Илья Баланин: Одно из полномочий фонда - контроль за использованием средств ОМС в регионах, в том числе проведение плановых и внеплановых проверок и ревизий в территориальных фондах ОМС и страховых медицинских организациях. Если по результатам проверок выясняется, что выделенные деньги были использованы не по назначению, средства возвращаются в бюджет ФФОМС.

Кроме того, в системе ОМС контролируются объемы, сроки, качество и условия предоставления медпомощи больницами и поликлиниками. За нарушения, в том числе несвоевременное или некачественное оказание помощи, к медорганизациям применяются финансовые санкции.

В прошлом году ФОМС провел 130 проверок в 29 регионах по вопросам соблюдения законодательства об ОМС и использования средств. В результате было выявлено нецелевое использование на 126,6 млн рублей. Среди распространенных нарушений медучреждений - приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, медизделий, лабораторных и инструментальных исследований) по ценам, превышающим размер, установленный программой госгарантий, а также расходы на зарплату медперсоналу, не участвовавшему в оказании медицинской помощи в рамках программ ОМС.

Также в прошлом году более чем по 7 млн страховых случаев была проведена экспертиза качества медицинской помощи, это на 11% больше, чем в 2023 году.

Одно из актуальных для ФОМС направлений - погашение просроченной кредиторской задолженности. Сейчас мы видим, как она снижается в медорганизациях: на 1 января 2025 года ее размер составил 12,3 млрд рублей, то есть за год этот показатель сократился на 26%. Количество медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, тоже сокращается. Сейчас это всего лишь 6 % от общего количества медорганизаций, работающих в системе ОМС. А в 47 субъектах РФ задолженность в медицинских организациях полностью отсутствует.

У системы ОМС нет долгов перед медучреждениями - все деньги перечисляются точно в срок. Речь о другом. У каждого медучреждения есть план - какое количество человек в нем должны обследовать, пролечить, сколько должно прийти на диспансеризацию. За каждый случай организация получает деньги. Такое планирование позволяет в том числе оценить необходимый объем ресурсов - врачей, среднего медперсонала, оборудования, лекарственных препаратов - для обеспечения качественного лечения запланированного количества пациентов. Исходя из этого плана рассчитывается его бюджет. И если план не выполняется, деньги организация недополучает, потому что оплачивается только реальная работа. А расходы она все равно несет - например, платит коммунальные платежи, охранникам, уборщицам и так далее. При таком дисбалансе и возникают задолженности.

При этом в ОМС есть и система поощрения медорганизаций, если они достигают заявленных показателей, в частности эффективно проводят профилактические мероприятия, диспансерное наблюдение. За 2024 год более 3 тыс. медучреждений получили дополнительные выплаты на сумму 10,2 млрд рублей.

Сегодня система обязательного медицинского страхования располагает существенными ресурсами и большим потенциалом. При этом важно понимать, что эффективность здравоохранения зависит не только от объема ресурсов, но и от их рационального использования. Правильное и осмысленное распоряжение имеющимися средствами позволит и дальше повышать качество и доступность медицинской помощи и заботиться о здоровье наших граждан.