Медики смогли вылечить пациентку с тяжелой формой красной волчанки

К медикам обратилась жительница Нижнего Новгорода, которая жаловалась на болезненные ощущения в суставах. Как отмечают врачи, болезнь быстро прогрессировала, угрожая здоровью почек.

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- У пациентки заподозрили дебют ревматоидного артрита, назначенное лечение за несколько месяцев оказалось безрезультатным. Когда девушка поступила к нам, она уже не могла самостоятельно надеть обувь, а каждое передвижение сопровождалось головокружением из-за низкого гемоглобина, - рассказал завотделением ревматологии НОКБ имени Н. А. Семашко Максим Злобин ИА "Время Н".

Специалисты провели сложную диагностику и определили максимально агрессивную терапию. Благодаря усилиям медиков пациентка сохранила функции всех органов и благополучно выздоровела.

Сейчас девушка вернулась к полноценной жизни.