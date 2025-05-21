В России хотят внедрить предиктивную аналитику в медицину

В российских клиниках начнут внедрять предиктивные аналитические системы на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление представителя Минэкономразвития Владимира Волошина. По его словам, медицина сегодня — одна из ключевых сфер для анализа больших данных.

Уже идёт работа над созданием персональных медицинских помощников, собирающих данные по кардиологии и эндокринологии. В эксперименте участвуют более 30 тысяч пациентов. Цель — ускорить обмен информацией между врачом и пациентом и снизить нагрузку на медперсонал.